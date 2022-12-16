Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника ООН

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покинет пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорится в совместном заявлении УВКБ и самой актрисы.

«После более чем 20 лет самоотверженной работы, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — отмечается в документе.

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За время своей работы в ООН Джоли вместе с другими сотрудниками международной организации посетила более 60 полевых миссий, в том числе побывав в Йемене, Судане и Буркина-Фасо.

Ранее украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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