Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника ООН

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покинет пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорится в совместном заявлении УВКБ и самой актрисы.

«После более чем 20 лет самоотверженной работы, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — отмечается в документе.