Американцы шокированы ростом цен на электричество
Полученные счета за электроэнергию удивили жителей США, сообщает NBC.
Многие их не смогут оплатить. Одна из жительниц Хьюстона заявила, что за июль ей пришел счет на 174 доллара. Теперь ей придется от чего-то отказаться, чтобы оплатить квитанцию. Скорее всего, ей придется найти более дешевое жилье.
По данным телеканала, в последние месяцы электричество подорожало на 20%. При этом к концу лета в некоторых штатах рост составит до 50%. Эксперты заявили, что это связано с подорожанием газа.
Как сообщалось ранее, бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина.
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