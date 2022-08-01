Американцы шокированы ростом цен на электричество

Многие их не смогут оплатить. Одна из жительниц Хьюстона заявила, что за июль ей пришел счет на 174 доллара. Теперь ей придется от чего-то отказаться, чтобы оплатить квитанцию. Скорее всего, ей придется найти более дешевое жилье.

По данным телеканала, в последние месяцы электричество подорожало на 20%. При этом к концу лета в некоторых штатах рост составит до 50%. Эксперты заявили, что это связано с подорожанием газа.

Как сообщалось ранее, бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина.

