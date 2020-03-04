Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс. Об этом в среду, 4 марта, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Как следует из заявления, YesCalifornia получила и приняла приглашение стать участником третьей международной конференции «Диалог Наций», которая пройдет в апреле. Ожидается, что делегaты-сепaрaтисты из Кaлифорнии вместе с предстaвителями других стрaн обсудят построение многополярного мирa.