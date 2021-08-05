Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 года

Американская компания Amazon приняла решение отложить возвращение сотрудников в офисы как минимум до января 2022 года в связи с возобновлением роста заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что данное решение распространиться на офисы компании как в США, так и других странах.



Ранее в компании планировали возобновить работу в офисах на постоянной основе с сентября текущего года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность въезда в США граждан, привитых российскими вакцинами против коронавируса.

