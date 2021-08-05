Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 года
Американская компания Amazon приняла решение отложить возвращение сотрудников в офисы как минимум до января 2022 года в связи с возобновлением роста заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что данное решение распространиться на офисы компании как в США, так и других странах.
Ранее в компании планировали возобновить работу в офисах на постоянной основе с сентября текущего года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность въезда в США граждан, привитых российскими вакцинами против коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- В больницах Турции остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
- В США прокомментировали возможность въезда в страну с российскими вакцинами
- В ВОЗ заявили о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19
- Попова выступила против ослабления COVID-ограничений
- Месси покинул «Барселону»
- В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
- Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном
- МОК потребовал объяснений от российских телеканалов из-за оскорблений ЛГБТ-атлетов
- Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу
- «Россия будет оплакивать свои решения»: Зеленский пригрозил Москве из-за Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru