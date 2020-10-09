Пашинян предупредил о грозящей Нагорному Карабаху гуманитарной катастрофе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа, сообщает ТАСС. Он отметил, что города и населенные пункты Карабаха постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, которые уже нанесли серьёзный урон инфраструктуре.

Пашинян считает, что полномасштабное наступление азербайджанских войск при поддержке Турции направлено не только против Нагорного Карабаха, но и против территории республики Армения, и назвал происходящее «азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. Никол Пашинян отметил, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями Минской группы.

