Пашинян предупредил о грозящей Нагорному Карабаху гуманитарной катастрофе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа, сообщает ТАСС. Он отметил, что города и населенные пункты Карабаха постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, которые уже нанесли серьёзный урон инфраструктуре.

Пашинян считает, что полномасштабное наступление азербайджанских войск при поддержке Турции направлено не только против Нагорного Карабаха, но и против территории республики Армения, и назвал происходящее «азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. Никол Пашинян отметил, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями Минской группы.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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