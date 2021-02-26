Алиев не исключил мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что на каком-то этапе республика подпишет мирный договор с Арменией.

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По его словам, Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, передает ТАСС.

Также Алиев прокомментировал требование Генштаба ВС Армении отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, что привело к протестам. По мнению президента Азербайджана, это внутренне дело этой страны, передает RT. Он также назвал происходящее тяжелой ситуацией, в которой виновато прежнее и нынешнее руководство республики.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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