Актер Джордж Клуни призвал бороться с ЧВК «Вагнер» в Африке
Американский актер, сооснователь проекта The Sentry по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке Джордж Клуни призвал начать борьбу с частной военной компанией «Вагнер» в Центральноафриканской Республике. Об этом звезда Голливуда написал в статье для The Economist.
Как отметил Клуни, ЧВК истощила богатства ЦАР, «получая плату конфликтным золотом». По мнению актера, «Вагнер» расправилась со свидетелями своих «преступлений», не пожалев при этом женщин и детей.
«[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи "Вагнера"», — написал Клуни.
Кроме того, актер призвал ужесточить санкции против организаций, связанных с властями ЦАР и других поддерживающих их стран Африки, что может «оказать воздействие» на тех, кто планирует сотрудничать с «Вагнером», отмечает телеканал «360».
Ранее в Кремле заявили, что у ЧВК «Вагнер» в африканских странах был бизнес, к которому РФ не имеет отношения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru