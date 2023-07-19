Актер Джордж Клуни призвал бороться с ЧВК «Вагнер» в Африке

Как отметил Клуни, ЧВК истощила богатства ЦАР, «получая плату конфликтным золотом». По мнению актера, «Вагнер» расправилась со свидетелями своих «преступлений», не пожалев при этом женщин и детей.

«[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи "Вагнера"», — написал Клуни.

Кроме того, актер призвал ужесточить санкции против организаций, связанных с властями ЦАР и других поддерживающих их стран Африки, что может «оказать воздействие» на тех, кто планирует сотрудничать с «Вагнером», отмечает телеканал «360».

Ранее в Кремле заявили, что у ЧВК «Вагнер» в африканских странах был бизнес, к которому РФ не имеет отношения, напоминает Ura.ru.

