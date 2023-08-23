Adevărul: Над Черным морем обнаружили рекордное число самолетов НАТО
Над Черным морем и над Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщило румынское издание Adevărul.
По информации газеты, самолеты-шпионы НАТО часто совершают разведывательные действия у берегов Румынии, но 22 августа было зафиксировано рекордное количество полетов.
В публикации идет речь о двух Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, а также Boeing KC-135R Stratotanker.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru