Adevărul: Над Черным морем обнаружили рекордное число самолетов НАТО

По информации газеты, самолеты-шпионы НАТО часто совершают разведывательные действия у берегов Румынии, но 22 августа было зафиксировано рекордное количество полетов.

В публикации идет речь о двух Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, а также Boeing KC-135R Stratotanker.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО, передает ОТР.

