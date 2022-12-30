11 человек погибли в ДТП в Боливии

Одиннадцать человек погибли в крупном ДТП в Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Veritas.

По предварительным данным, автобус слетел с дороги и перевернулся.

В Воронежской области автобус столкнулся с военным тягачом

13 человек пострадали и были доставлены в больницы города Санта-Крус, еще четыре человека находятся под наблюдением медиков в городе Сайпина.

Ранее в Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
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