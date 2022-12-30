11 человек погибли в ДТП в Боливии
30 декабря 202219:34
Одиннадцать человек погибли в крупном ДТП в Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Veritas.
По предварительным данным, автобус слетел с дороги и перевернулся.
13 человек пострадали и были доставлены в больницы города Санта-Крус, еще четыре человека находятся под наблюдением медиков в городе Сайпина.
Ранее в Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru