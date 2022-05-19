Вице-мэр Ефимов: Рядом с Измайловским парком в Москве возведут индустриальный квартал
Москва одобрила проект решения о комплексном развитии участка в бывшей промышленной зоне «Кирпичные улицы» в Восточном административном округе столицы. В его реализацию вложат более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Участок находится в районе Соколиная гора недалеко от Измайловского парка в окружении научно-исследовательских комплексов. Будущий индустриальный квартал займет более 3,5 гектара», – рассказал Ефимов.
По его словам, в течение пяти лет планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости – жилье, социальные и досуговые объекты.
«Инвестиции в реализацию проекта превысят 10 миллиардов рублей», - отметил вице-мэр.
Сейчас территория используется неэффективно: преимущественно здесь расположены склады.
«Основную часть займет жилье – более 93 тысяч квадратных метров, не менее 4,5 тысячи квадратных метров отведено под общественную застройку, в том числе под детский сад на 200 воспитанников и спортивные объекты», – проинформировал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Он подчеркнул, что благодаря этому появится свыше 250 новых рабочих мест.
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