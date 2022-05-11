Владимир Ефимов сообщил о создании около 7 тысяч новых рабочих мест в технопарках Москвы

Благодаря специальному статусу инвестиционного приоритетного проекта компании на четверть могут снизить «снизить региональную налоговую нагрузку».

«Сегодня в столице реализуется шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. Совокупный объем инвестиций в них составит 14,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей инвесторы уже вложили. В результате реализации проектов в технопарках появится 6,8 тысячи рабочих мест», – сообщил заместитель мэра.

Так, в технопарке «Строгино» идет строительство нового объекта и модернизация четырех существующих зданий. Объем вложений в проект составит 600 миллионов рублей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2023 год.

На месте бывших корпусов завода имени И. А. Лихачева также планируется возвести технопарк. Здесь появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Инвестор не только реконструирует существующие объекты, но и построит новые здания.

Еще один проект предполагает возведение мультимедийного технопарка рядом с телевизионным техническим центром «Останкино». В технопарке будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест.

В Зеленограде инвестор построит три лабораторных и три производственных корпуса общей площадью более 22 тысяч квадратных метров для производства оборудования связи и телекоммуникаций. Ожидается, что на объекте смогут работать 668 человек.

Еще один технопарк создадут на месте Московского насосного завода в районе Курского вокзала. Здесь будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в области информационных технологий. На объекте появится не менее 190 рабочих мест.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, в Москве реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов с общим объемом инвестиций более 36 миллиардов рублей.

