Вице-мэр Москвы Ефимов: собственникам передали более 3,5 тысячи «квадратов» нежилых помещений
Москва впервые передала собственникам недвижимости в торговых и административных зданиях помещения общего пользования площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Такая возможность появилась благодаря изменению законодательства в феврале 2021 года. Для получения помещений в нежилых зданиях места общего пользования в общую долевую собственность собственникам нужно обратиться в Росреестр.
«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению», – отметил Ефимов.
По пять помещений было передано на северо-востоке, юго-западе и западе города, еще два – на севере Москвы, а также одно на юге.
«Больше всего таких мест общего пользования передано в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы: по семь единиц в каждом. Их суммарная площадь составляет 504 квадратных метра, 382 квадратных метра и 824 квадратных метра соответственно. При этом самое крупное помещение – свыше 1 тысячи квадратных метров – находится в здании административно-коммерческого назначения в Зеленограде», – сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Сведения обо всех подобных объектах в нежилых помещениях находятся в открытом доступе: они регулярно публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах.
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