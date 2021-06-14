Вице-мэр Москвы Ефимов: собственникам передали более 3,5 тысячи «квадратов» нежилых помещений

«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению», – отметил Ефимов.

По пять помещений было передано на северо-востоке, юго-западе и западе города, еще два – на севере Москвы, а также одно на юге.

«Больше всего таких мест общего пользования передано в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы: по семь единиц в каждом. Их суммарная площадь составляет 504 квадратных метра, 382 квадратных метра и 824 квадратных метра соответственно. При этом самое крупное помещение – свыше 1 тысячи квадратных метров – находится в здании административно-коммерческого назначения в Зеленограде», – сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сведения обо всех подобных объектах в нежилых помещениях находятся в открытом доступе: они регулярно публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах.

