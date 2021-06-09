В Москве назвали отрасли, лидирующие по темпам восстановления после пандемии
Столичные власти рассказали о существенном росте выручки отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии.
«По сравнению с январем-маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7%», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, выручка данных отраслей за пять месяцев 2021 года достигла 1,622 триллиона рублей. При этом майский оборот по сравнению с январским вырос на 43% - с 253,6 до 362 миллиардов рублей.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, одним из лидеров по темпам восстановления стала индустрия развлечений.
«Оборот сферы развлечений прибавил за пять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 52,4%», - сказал Пуртов.
Он также сообщил, что выручка сферы бытовых услуг населению за этот же период увеличилась на 47,6%, предприятий общественного питания – на 46,6%, гостиниц и турагентств – на 28,7%.
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