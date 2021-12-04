Вице-мэр Ефимов: «Зеленые» облигации Москвы отмечены премией Cbonds Awards

Облигации были отмечены в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций». Церемония награждения состоялась в пятницу в Петербурге в рамках XIX Российского облигационного конгресса.

Как отметил Ефимов, средства от выпуска облигаций направятся на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метрополитена. «Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», - добавил вице-мэр.

«Зеленые» облигации Москвы были выпущены в мае текущего года и сразу продемонстрировали высокий спрос. Объем заявок на покупку превысил 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение.

Премия Cbonds Awards вручается в разных номинациях с 2006 года. Она отмечает лучших участников российского облигационного рынка по итогам открытого голосования

