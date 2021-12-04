Вице-мэр Ефимов: «Зеленые» облигации Москвы отмечены премией Cbonds Awards

Выпуск «зеленых» облигаций Москвы получил награду ежегодной премии Cbonds Awards. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Зеленые» облигации Москвы отмечены премией «Управление изменениями. Визионеры»

Облигации были отмечены в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций». Церемония награждения состоялась в пятницу в Петербурге в рамках XIX Российского облигационного конгресса.

Как отметил Ефимов, средства от выпуска облигаций направятся на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метрополитена. «Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», - добавил вице-мэр.

«Зеленые» облигации Москвы были выпущены в мае текущего года и сразу продемонстрировали высокий спрос. Объем заявок на покупку превысил 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение.

Премия Cbonds Awards вручается в разных номинациях с 2006 года. Она отмечает лучших участников российского облигационного рынка по итогам открытого голосования

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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