Вице-мэр Ефимов: В двух московских округах появится новый индустриальный кластер
В Троицком и Новомосковском округах Москвы выделен участок площадью 28,19 га для создания нового индустриального кластера. В него войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий. Чтобы выделить необходимую территорию, Градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила землепользования и застройки для строительства ряда объектов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Так, в Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.
На заводах кластера откроют производства по изготовлению фиброцементных плит, газобетонных блоков, медицинского стекла и морских грузовых контейнеров.
Кроме того, в поселении Новофедоровское построят промышленный технопарк «Бекасово». Под новый объект выделен участок площадью 556 гектаров.
«На нем появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Также в рамках антикризисных мер поддержки в марте 2022 года правительство Москвы решило предоставить компаниям в аренду земельные участки для развития производств по ставке один рубль в год. Уже четыре таких договора с инвесторами заключены. Благодаря этому в разных районах Москвы появятся инженерный и приборостроительный комплексы, производство кондитерских изделий и предприятие по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Планируется создание более двух тысяч рабочих мест, а объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.
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