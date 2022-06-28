Ефимов: Первые корпуса новой площадки «Технополис “Москва”» будут готовы до конца лета

Первые производственные корпуса новой площадки «Руднево» особой экономической зоны «Технополис “Москва”» будут сданы в эксплуатацию до конца лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На большей части территории строительные работы завершены на 90 процентов. Есть участки, где они выполнены на 80 процентов, создание отдельных объектов полностью закончено. Первые производственные корпуса будут сданы в эксплуатацию до конца лета этого года, индустриальный парк полностью построят в 2023 году», – рассказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадка представляет собой современный многофункциональный комплекс с возможностью размещения любых видов высокотехнологичных производств.

По его словам, наиболее широко здесь будет представлен кластер беспилотных летательных аппаратов, а также производства из сферы информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники, робототехники, оптики, материалов нового поколения.

Со своей стороны генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев заметил, что преимуществами будущей площадки являются развитая инфраструктура и удобная локация.

«”Руднево” расположено в пяти километрах от МКАД, вблизи крупных транспортных артерий страны, а также недалеко от станции метрополитена. Все это обеспечивает доступность объектов для сотрудников предприятий и удобную логистику для грузоперевозок», – добавил он.

