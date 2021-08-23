Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока вырос на 40%

Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на несырьевой неэнергетический экспорт Москвы. Более того, в 2020 году он вырос на 31% относительно 2019 года и составил 39,86 миллиарда долларов США. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.

Алжир стал главным потребителем московских несырьевых неэнергетических товаров в январе-мае 2021 года. Столичный экспорт в эту страну достиг 506,56 млн долларов. Также активными потребителями московского экспорта стали Египет (87,05 млн долларов) и Саудовская Аравия (78,13 млн долларов).

«Столичная промышленная продукция довольно популярна в странах Ближнего Востока и Северной Африки. За первые пять месяцев 2021 года её поставки выросли более чем в 3,5 раза и достигли 590,98 млн долларов США. Это означает, что на промышленные товары приходится более 70% от общего объёма экспорта столицы в регион», – прокомментировал ситуацию руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2030 году Россия намерена увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Такая задача стоит перед Москвой и российскими регионами в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

