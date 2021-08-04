Экспорт офисной мебели и техники московских производителей вырос вдвое

Экспорт офисной мебели и техники от московских производителей за первые четыре месяца 2021 года увеличился в два раза в денежном выражении по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Так, в январе-апреле 2021 года экспорт составил 64,56 млн долларов США, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и на 1,4% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года», - отметил вице-мэр, уточнив, что основная доля пришлась именно на офисную технику (+101%).



По определённым категориям экспорт январе-апреле 2021 года оказался намного выше не только показателей того же периода в 2020 году, но и в 2019 году. Так, по комплектующим для офисной печатной техники это рост на 52,4%и 58,4% соответственно, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Расширился и список стран-импортёров оргтехники – с 50 в 2020 году до 60 в этом. Главными покупателями офисной техники стали Белоруссия, Казахстан и Нидерланды. Как рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова, наибольший объем офисной мебели был поставлен в страны Ближнего Зарубежья, а офисная техника востребована не только в соседних странах, но и, к примеру, в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.

