Росстат и Москва решили повысить качество данных, используемых в международных рейтингах

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что из 49 рейтингов, опубликованных в 2020 году, Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 25 рейтингах, а также заняла высокие места в 4 из 7 рейтингов, вышедших впервые. Вместе с тем, по его мнению, в некоторых авторитетных международных рейтингах корректность оценки российской столицы вызывает сомнения.

Причиной этого министр назвал использование при создании некоторых рейтингов информации из международных баз данных, которые могут содержать недействительные данные.

«Главная задача - работать с такими базами данных, чтобы информация о Москве и России в целом, содержащаяся в них, была актуальна и корректна. Наша цель – это корректное и объективное представление Москвы в рейтингах», - сказал Пуртов, отметив, что высокие позиции в таких рейтингах способствуют созданию положительного образа Москвы как безопасного, прогрессивного и привлекательного города для туризма, проживания и инвестиций.

Анализ методик составления более 80 значимых международных рейтингов городов, проведенный Аналитическим центром Москвы, показал, что на страновые показатели приходится около трети всех показателей, по которым оцениваются города. В связи с этим правительство Москвы рассчитывает на совместную работу с Росстатом, Минэкономразвития и другими органами власти для того, чтобы Россия и Москва были объективно представлены в международных рейтингах.

Межведомственная рабочая группа по международным сопоставлениям и рейтингам была создана в конце 2020 года.

