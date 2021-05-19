Заммэра Ефимов рассказал европейским бизнесменам о зеленых облигациях Москвы

Несмотря на рост доходной части бюджета на 200 млрд рублей, власти Москвы планируют сохранить дефицит в 2021 году на уровне 500 млрд рублей для использования дополнительных доходов на реализацию городской инвестиционной программы. Об этом на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, для реализации инфраструктурных проектов Москва намерена привлекать финансирование с рынка госдолга. На текущий год в бюджете заложен выпуск облигаций на 396 миллиардов рублей, на следующий – на 180 миллиардов, на 2023 год – порядка 45. На сегодняшний день Москва зарегистрировала три выпуска облигаций общим объёмом 210 млрд рублей.



«Мы приняли решение о выходе на рынок заимствований для того, чтобы не останавливать инфраструктурные проекты, которые в настоящий момент реализуется - в первую очередь, в транспортной сфере, и позволяют улучшить качество жизни на территории города», - рассказал заммэра.





По словам Ефимова, одна треть совокупного объема зарегистрированных облигаций приходится на зеленые облигации, которые профинансируют проекты, положительно влияющие на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей.



«Мы надеемся на участие как российских, так и иностранных инвесторов в размещении зеленых облигаций. Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими международным стандартам и наряду с облигациями еще 20 крупнейших мегаполисов мира включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA)», - подчеркнул Ефимов .



Средства, полученные от реализации зеленых облигаций, направят на приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.



«Мы, безусловно, видим существенное снижение парниковых выбросов от реализации этих двух проектов, что положительно сказывается на экологической обстановке города», - добавил заммэра.

