Ефимов: объем налогов резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вырос в 2020 году на четверть

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» на четверть увеличили объемы обязательных платежей в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. В целом сумма составила более 5,7 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году резиденты столичной ОЭЗ обеспечили поступление в бюджет налогов, страховых взносов и таможенных платежей на сумму свыше 5,7 млрд рублей, это больше показателей 2019 года на 26%», - отметил заммэра, добавив, что за все время работы технополиса сумма отчислений резидентов составила более 19 млрд рублей.

Рост объемов платежей говорит об успешной реализации проектов резидентов, а также о расширении компаний, активизации внешнеэкономических связей и развитии инновационной промышленности на территории ОЭЗ Москвы «Технополис «Москва», подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, большая часть отчислений резидентов пришлась на налоговые выплаты – более 12 млрд рублей.

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Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев, объем налогов, выплаченных резидентами особой экономической зоны столицы в бюджет Российской Федерации, в 2020 году составил 3,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Полученные налоговые отчисления в основном поступают в федеральный бюджет (около 3-х млрд рублей), оставшаяся сумма – в бюджет города. Крупнейшими налогоплательщиками ОЭЗ стали предприятия микроэлектронной промышленности и представители отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Технополис «Москва» включает в себя пять площадок, на которых расположены более 180 высокотехнологичных компаний.

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Фото: technomoscow.ru
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