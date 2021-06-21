Ефимов: объем налогов резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вырос в 2020 году на четверть

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» на четверть увеличили объемы обязательных платежей в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. В целом сумма составила более 5,7 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году резиденты столичной ОЭЗ обеспечили поступление в бюджет налогов, страховых взносов и таможенных платежей на сумму свыше 5,7 млрд рублей, это больше показателей 2019 года на 26%», - отметил заммэра, добавив, что за все время работы технополиса сумма отчислений резидентов составила более 19 млрд рублей.

Рост объемов платежей говорит об успешной реализации проектов резидентов, а также о расширении компаний, активизации внешнеэкономических связей и развитии инновационной промышленности на территории ОЭЗ Москвы «Технополис «Москва», подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, большая часть отчислений резидентов пришлась на налоговые выплаты – более 12 млрд рублей.