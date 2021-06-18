Вице-мэр Ефимов: В Москве размежевали территорию ещё под 238 многоквартирными домами

С января в Москве было утверждено 63 проекта межевания жилых кварталов, общая площадь которых составляет около 240 гектаров. На этой территории находится 238 многоквартирных домов, их жители смогут использовать землю под домами по своему усмотрению. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности. После того как земельные участки будут поставлены на кадастровый учет, собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению, например, разместить спортивную площадку или парковку.

По словам Ефимова, за пять месяцев 2021 года за счет средств городского бюджета были определены границы земельных участков под 238 многоквартирными домами.

«Всего на сегодня утверждено порядка 3,9 тысячи проектов общей площадью более 50 тысяч гектаров, а к 2022 году мы планируем отмежевать всю территорию жилой многоквартирной застройки в границах «старой» Москвы», – отметил заммэра.

Утверждению каждого проекта межевания предшествуют общественные обсуждения на портале «Активный гражданин», где жители высказывают свою позицию по предлагаемым границам придомовых территорий. В частности жители четырех многоквартирных домов на аллее Первой Маевки на востоке города решили объединить территории в единый участок, что было внесено в итоговый проект.

Активное развитие таких цифровых сервисов позволяет жителям Москвы участвовать в управлении городом, районом и своим домом. Сегодня один из основных приоритетов программы развития столицы - добиваться, чтобы москвичи могли получать качественные и безопасные цифровые услуги в полном объёме. Об этом говорил мэр города Сергей Собянин на недавно прошедшей региональной конференции партии «Единая Россия».

С начала года больше всего проектов межевания территории было утверждено в Северном административном округе: 16 участков общей площадью 49 гектаров, на которых находятся 53 многоквартирных дома, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«За это же время на востоке столицы одобрили 11 проектов межевания территорий общей площадью 31 гектар с 38 жилыми домами. А в ТиНАО утверждено девять проектов, которые объединяют 28 гектаров земли под 49 многоквартирными домами», – отметил он.

Еще девять проектов под восьмью многоквартирными домами утвердили в центре столицы, семь под 47 домами – на юге Москвы. Также город разработал и утвердил проекты межевания территорий в ЮВАО, СВАО, ЮЗАО и ЗАО.

До 2019 года межевание и постановка участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводились за счет жителей, однако с августа 2019 года эту работу город начал выполнять на средства бюджета.

Ознакомиться со всеми утвержденными проектами межевания можно на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.

