Ефимов: Бизнес Германии инвестировал в Москву почти $8 млрд

Бизнес Германии инвестировал в Москву 7,8 млрд долларов, объем прямых инвестиций показывает рост. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли 7,8 миллиарда долларов США. За год их объем увеличился примерно на 0,4 миллиарда долларов», - отметил Ефимов.



По его словам, товарооборот между Германией и Москвой также показывает рост: в январе – августе 2021 года он составил 19,9 млрд долларов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.