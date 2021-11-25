Ефимов: Бизнес Германии инвестировал в Москву почти $8 млрд

Бизнес Германии инвестировал в Москву 7,8 млрд долларов, объем прямых инвестиций показывает рост. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли 7,8 миллиарда долларов США. За год их объем увеличился примерно на 0,4 миллиарда долларов», - отметил Ефимов.

По его словам, товарооборот между Германией и Москвой также показывает рост: в январе – августе 2021 года он составил 19,9 млрд долларов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Также Ефимов отметил, что экспорт в Германию из столицы России за год увеличился на 93,5%, а импорт за восемь месяцев этого года достиг 8,4 млрд долларов, превысив прошлогодний показатель на 29%.

В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. В городе работают крупные немецкие торговые сети и промышленные предприятия. Конгломерат Siemens из ФРГ обслуживает поезда «Ласточка» для Московского центрального кольца. В столице действует завод немецкого концерна KSB, сыгравший важную роль при строительстве «Москвариума» и башен «Москва Сити». Завод WIKA MERA направил основной объем инвестиций на развитие высокопроизводительных технологических линий по выпуску манометров из хром-никелированной стали. Это лишь некоторые из многих примеров.

Инвесторы не потеряли интерес к Москве даже в непростой обстановке, связанной с пандемией коронавируса, подчеркнул директор Городского агентства управления инвестициями Артём Барашев.

Столица предоставляет иностранным инвесторам ряд преференций и налоговых льгот.

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ФОТО: РИА Новости
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