«Тысяча за год»: Заммэра Ефимов рассказал об эффективности сервиса «Московский инвестор»
За год работы сервиса «Московский инвестор» им воспользовались более тысячи раз, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Московский инвестор» на Инвестиционном портале позволяет решать вопросы и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве. Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow», - отметил Ефимов.
При этом он напомнил, что этот сервис был запущен на столичном Инвестиционном портале в ноябре 2020 года.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал о перспективах в данном направлении.
«В этом году сервис дополнился новыми возможностями, которые позволяют сообщить о проблеме или предложить идею по поддержке малого и среднего бизнеса, строительству, а также по подключению к инженерным сетям», – отметил Лысенко.
По словам, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в числе наиболее популярных разделов сервиса: «Торги», «Земля и недвижимость», «Поддержка МСП» и «Поддержка промышленности».
«С помощью сервиса «Московский инвестор» пользователи могут получить разъяснения по вопросам, связанным с участием в городских торгах, налогообложением, арендой и выкупом городского имущества, мерами поддержки промышленности, поддержкой малого и среднего бизнеса, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений, реализацией на территории города девелоперских проектов», - разъяснил Прохоров.
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