Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

В субботу, 1 июня, в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Об этом речь идет в постановлении правительства, датируемом 18 апреля прошлого года, пишет Газета.ру.

Сообщается, что в соответствии с документом теперь дизельное топливо, прямогонный и товарный бензин, пропан, бутан и другие виды сжиженного газа станет возможным экспортировать на Украину только по разрешению Минэкономразвития.

Как уточняют Известия, Минэкономразвития предложило список компаний, которым можно поставлять топливо на Украину. Однако объем поставок и разрешения должны будут ежемесячно пересматриваться.

Ранее на Украине заявили, что страна не имеет возможности прервать экономические отношения с Россией. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН напомнил о взаимозависимости всех стран в мире. Он считает, что, с экономической точки зрения, необходимо говорить о полезном сотрудничестве для каждой из сторон партнерства, а также менять язык этих взаимоотношений.

