Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Нидерландов и Франции опустились ниже 50%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что ПХГ Франции заполнены на 49,24% по состоянию на 15 января, в них находится порядка 6,4 млрд кубометров газа. Отбор из хранилищ в государстве увеличился до максимума с начала отопительного сезона.

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Согласно данным, в хранилищах Нидерландов запасы газа опустились до 47,58%, в Хорватии – до 47,74%. Это наименьшие показатели среди всех стран Евросоюза.

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХорватияГазФранция

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