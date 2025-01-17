Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50%

Согласно данным, в хранилищах Нидерландов запасы газа опустились до 47,58%, в Хорватии – до 47,74%. Это наименьшие показатели среди всех стран Евросоюза.

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».

