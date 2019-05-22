Запад увидел «плохой знак» в покупке Россией золота

Закупки Россией золота в 2019 году достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для всего мира. Об этом написал британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Согласно данным издания, Россия нарастила золотые резервы на 145,5 тонн, что почти на 70% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет «Газета.ру».

Подчеркивается, что страна одновременно сокращает вложения в ценные бумаги США. По мнению авторов статьи, Москва таким способом надеется защитить себя от возможного кризиса мировой экономики, передает Ura.ru.

Россия находится на пятом месте по объему золотовалютных запасов, а США – на первом. По мнению издания, Россия сумеет догнать Соединенные Штаты уже через 20 лет.

Ранее экономисты Михаил Делягин и Василий Колташов рассказали в эфире НСН, что означает отказ от продления «антикризисного» урезания зарплат чиновников Кремля и Белого дома.

