Замглавы «Аэрофлота» Чалика назначили замминистра транспорта вместо Нерадько

На Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные беджи, которые они смогут носить вместо маски В соцсетях сравнили знаки отличия для вакцинированных с желтыми звездами времен второй мировой войны ВОЗ изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников Прививка как условие свободы передвижения