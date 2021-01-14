Замглавы «Аэрофлота» Чалика назначили замминистра транспорта вместо Нерадько
Заместителем министра транспорта РФ, курирующим авиационную отрасль, назначат летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика. Ранее курировавший авиацию первый замглавы Минтранса Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), сообщила пресс-служба Минтранса.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал об отставке Нерадько с поста первого замглавы Минтранса. По данным собеседника агентства, главу Росавиации сменит руководитель Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк.
Как отметили в ведомстве, заслуженного пилота РФ Игоря Чалика назначат замглавы Минтранса в связи с административной реформой.
Нерадько занял пост первого замминистра транспорта в марте 2020 года. Росавиацией чиновник руководит с декабря 2009 года.
Игорь Чалик занимал должность заместителя гендиректора - летного директора «Аэрофлота» с 2011 года.
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