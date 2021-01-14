СМИ: Глава Росавиации Нерадько лишится поста первого замминистра транспорта

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько в ближайшее время уйдёт с должности первого заместителя министра транспорта РФ. На этом посту его сменит руководитель Росавтодора - замминистра транспорта Андрей Костюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Согласно этой информации, заместитель генерального директора «Аэрофлота» - летный директор авиакомпании Игорь Чалик в ближайшее время будет также назначен замминистра транспорта РФ. В этой должности он будет курировать авиацию.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, первым заместителем министра транспорта РФ его назначили в марте прошлого года. Тогда же были объединены должности первого заместителя министра транспорта и руководителя Росавиации.

На днях стало известно, что Минтранс покинул заместитель министра Юрий Цветков. В свою очередь ранее экс-заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов был назначен на пост заместителя министра транспорта РФ.

