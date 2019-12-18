Загрязнение российской нефти хлорорганикой назвали диверсией

Экспертиза установила, что основным загрязнителем российской нефти оказался тетрахлорид углерода. На это опасное для человека и природы вещество, из которого производится в том числе химическое оружие – газ фосген, приходится 85% загрязнения российской нефти хлорорганикой, из-за которого весной разгорелся международный скандал.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, как этот химикат мог попасть в нефтепровод.

«При нормальной температуре и давлении эта примесь неагрессивна. Они никак не повлияет ни на трубы, ни на что. Агрессивной она становится только при высоких давлениях и температурах, то есть в установках для переработки нефти. При таких условиях эти реагенты растворяют сталь, что ведет к разрушению установок.