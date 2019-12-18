Загрязнение российской нефти хлорорганикой назвали диверсией
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в эфире НСН объяснил, как тетрахлорид углерода мог попасть в нефтепровод.
Экспертиза установила, что основным загрязнителем российской нефти оказался тетрахлорид углерода. На это опасное для человека и природы вещество, из которого производится в том числе химическое оружие – газ фосген, приходится 85% загрязнения российской нефти хлорорганикой, из-за которого весной разгорелся международный скандал.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, как этот химикат мог попасть в нефтепровод.
«При нормальной температуре и давлении эта примесь неагрессивна. Они никак не повлияет ни на трубы, ни на что. Агрессивной она становится только при высоких давлениях и температурах, то есть в установках для переработки нефти. При таких условиях эти реагенты растворяют сталь, что ведет к разрушению установок.
Раньше эта примесь попадала потому, что использовалась технология по извлечению нефти при помощи растворителей, таких как этот тетрахлорид или дихлорэтан. Но эта технология давно не применяется. Поэтому попадание такого рода веществ в нефть возможно только в случае диверсии. Случайно попасть этот реагент тоже не мог, потому что он существенно дороже нефти. А вот разрушить имидж России, который ведет к потере значительных денег, вполне могли наши конкуренты и неприятели. Но доказать что-то очень сложно. Это событие показывает, что у нас система контроля недостаточно отработана. Она неустойчива к диверсиям», - признал эксперт.
По его мнению, такая операция не по силам мелким игрокам.
«В нефть попало огромное количество загрязнителя. Такое количество вещества имеют только нефтехимические комбинаты. А чтобы оно попало в систему трубопроводов «Дружба», нужно иметь доступ к его сливным эстакадам. Логистические структуры нефтехимических комбинатов имеют к ним доступ. Вся эта ситуация выглядит очень и очень странно», - отметил Танкаев.
Весной Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, поставлявшейся по трубопроводам «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы республики. В сырье обнаружили значительное превышение ПДК хлорорганики, опасного для промышленных мощностей.
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