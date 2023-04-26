«За счет пассажиров»: Авиакомпании отбиваются от санкций дорогими билетами

«Конечно, санкции отразились на нашей гражданской авиации. Практически вся Европа закрыта, Америка тоже, у нас потеряно примерно 70% международных полетов, основные объемы приходились на Европу. Отразились санкции и на воздушных судах, нам пришлось их перерегистрировать, а это затраты, обслуживание и ремонт мы проводим, но не напрямую, запчастей нет, материалов нет. Поэтому санкции отразились, нельзя сказать, что мы проскочили этот период, но отразились не так, как ожидалось. Гражданская авиация потеряла не в такой степени, как планировалось», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в большей степени от ограничений пострадали пассажиры. По его словам, несмотря на все сложности, авиакомпаниям в прошлом году удалось получить прибыль за счет дорогих билетов.

«К сожалению, билеты для пассажиров стали дороже. Это отразилось не только на регулярных полетах, но и на чартерах. Сейчас путевки стоят колоссальных денег, это не из-за того, что мы облетаем Украину. Цены повышают не от хорошей жизни, но должен быть какой-то предел. Сообщалось, что за прошлый год ведущие авиакомпании вышли с прибылью. Эта прибыль получилась на нас с вами, несмотря на то, что дороже стало обслуживание, облеты. Прибыль за счет билетов. Плюс им в прошлом году государство предоставило более ста миллиардов в качестве поддержки», - рассказал собеседник НСН.

Руководство Росавиации после начала спецоперации на Украине нанесло больший урон отечественной гражданской авиации, чем западные санкции, заявил ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков «Радиоточке НСН».

