Цены на дачи в России за год выросли в среднем на 15,5%
Стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%, следует из исследования «Мир квартир», передает «Лента.ру».
Аналитики подсчитали, что в данном сегменте лидером роста стала республика Алтай — там цены выросли почти на 46%. Высокие показатели также в Чувашии (40,5%) и в Курганской области (34,7%). Снижение цен зафиксировано лишь в Магаданской области (упали на 6,1%).
Так, спрос на загородную недвижимость в Подмосковье по итогам лета 2023 года сократился на 4,4% год к году, подсчитали в «Авито Недвижимости». В отрасли говорят о снижении интереса покупателей к такому формату недвижимости на 10-20%.
Спецоперация внесла коррективы в цены на загородную недвижимость, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН». По ее словам, в регионах фиксируется «колоссальный спрос», так как граждане готовы вложить средства, которые получили на службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru