Цены на дачи в России за год выросли в среднем на 15,5%

Стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%, следует из исследования «Мир квартир», передает «Лента.ру».

Аналитики подсчитали, что в данном сегменте лидером роста стала республика Алтай — там цены выросли почти на 46%. Высокие показатели также в Чувашии (40,5%) и в Курганской области (34,7%). Снижение цен зафиксировано лишь в Магаданской области (упали на 6,1%).