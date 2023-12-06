Цены на дачи в России за год выросли в среднем на 15,5%

Стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%, следует из исследования «Мир квартир», передает «Лента.ру».

Аналитики подсчитали, что в данном сегменте лидером роста стала республика Алтай — там цены выросли почти на 46%. Высокие показатели также в Чувашии (40,5%) и в Курганской области (34,7%). Снижение цен зафиксировано лишь в Магаданской области (упали на 6,1%).

В отрасли объяснили рекорд по нераспроданным квартирам в новостройках

Так, спрос на загородную недвижимость в Подмосковье по итогам лета 2023 года сократился на 4,4% год к году, подсчитали в «Авито Недвижимости». В отрасли говорят о снижении интереса покупателей к такому формату недвижимости на 10-20%.

Спецоперация внесла коррективы в цены на загородную недвижимость, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН». По ее словам, в регионах фиксируется «колоссальный спрос», так как граждане готовы вложить средства, которые получили на службе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьДачаЦены

Горячие новости

Все новости

партнеры