Япония нарастила импорт зерновых из России на 509,7%

Япония за первые шесть месяцев 2023 года импортировала на 509,7% зерновых из России, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов страны.

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Согласно торговой статистике, в первой половине года импорт овощей снизился на 56,7%, фруктов — на 96,8%, рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.

По данным Токио, в июне 2023-го ввоз зерновых увеличился на 445,2% по сравнению с первым летним месяцем 2022 года, пишет RT. При этом импорт овощей сократился на 78,1%, рыбы и соответствующей продукции — на 14,2%.

Ранее правительство Японии анонсировало полный запрет поставок в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, меры коснутся как поддержанных, так и новых машин, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноИмпортРоссияЯпония

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