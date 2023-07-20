Япония нарастила импорт зерновых из России на 509,7%
Япония за первые шесть месяцев 2023 года импортировала на 509,7% зерновых из России, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Согласно торговой статистике, в первой половине года импорт овощей снизился на 56,7%, фруктов — на 96,8%, рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.
По данным Токио, в июне 2023-го ввоз зерновых увеличился на 445,2% по сравнению с первым летним месяцем 2022 года, пишет RT. При этом импорт овощей сократился на 78,1%, рыбы и соответствующей продукции — на 14,2%.
Ранее правительство Японии анонсировало полный запрет поставок в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, меры коснутся как поддержанных, так и новых машин, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru