Япония нарастила импорт зерновых из России на 509,7%

Согласно торговой статистике, в первой половине года импорт овощей снизился на 56,7%, фруктов — на 96,8%, рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.

По данным Токио, в июне 2023-го ввоз зерновых увеличился на 445,2% по сравнению с первым летним месяцем 2022 года, пишет RT. При этом импорт овощей сократился на 78,1%, рыбы и соответствующей продукции — на 14,2%.

Ранее правительство Японии анонсировало полный запрет поставок в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, меры коснутся как поддержанных, так и новых машин, напоминает телеканал «360».

