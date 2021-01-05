WSJ сообщила о компромиссе между Россией и Саудовской Аравии по добыче нефти

Москва и Эр-Рияд договорились сохранить текущие ограничения по добыче нефти до конца февраля, а в марте начать ее наращивать, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса.

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После сообщения о компромиссе России и Саудовской Аравии цена на нефть марки Brent выросла на 3% до $52,72 за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на восстановление спроса на нефть в 2021 году. По его словам, на восстановление спроса может повлиять начавшаяся во многих странах вакцинация от COVID-19.

Кроме того, зампредседателя правительства выразил надежду на принятие решений для стабилизации рынка и восстановления нефтедобычи с помощью зарекомендовавших себя инструментов.

Напомним, пандемия коронавируса принесла повышенную волатильность курсу рубля и ценам на нефть. В начале 2020 года доллар стоил 60,94 рубля, а в марте его цена доходила до 80,88 рубля. Цены на нефть марки Brent варьировались от 56,62 долларов за баррель в начале года до 25,27 доллара в апреле.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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