Взнос на соцстрахование для малого бизнеса увеличится до 3 018 рублей

С 2025 года размер страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для малого и среднего бизнеса в России увеличится до 3 018 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве уточнили, что ежегодная пересмотренная сумма взноса фиксируется с учетом роста средней заработной платы. В 2024 году эта сумма составляла 2 434 рубля.

В Минтруда пообещали урегулировать вопросы соцстрахования самозанятых

Индексация затронет предпринимателей, использующих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН), который действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Данный режим ориентирован на компании с численностью до пяти сотрудников и годовым доходом не выше 60 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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