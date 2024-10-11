Взнос на соцстрахование для малого бизнеса увеличится до 3 018 рублей

С 2025 года размер страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для малого и среднего бизнеса в России увеличится до 3 018 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве уточнили, что ежегодная пересмотренная сумма взноса фиксируется с учетом роста средней заработной платы. В 2024 году эта сумма составляла 2 434 рубля.