«Выйти в ноль»: Автодилеры снизят цены на 5% из-за переполненных складов

«Еще перед Новым годом об этом кричали, проблема не рассосалась. У нас уже есть предложения со скидками, но это не касается отечественных автомобилей. На них цена идет только вверх, снижение цены можно будет считать чудом. По остальным маркам мы увидим более выгодные предложения. Дилерам будет выгодно продавать в ноль, чтобы заработать на обслуживании. Представительства предложат дополнительный дисконт. Скидка будет в районе 5%. Возможно, кто-то предложит и больше», - объяснил он.

При этом, по его словам, даже скидки не гарантируют увеличение спроса, так как россияне сегодня откладывают покупку нового автомобиля, делая выбор в пользу поддержанных.

«Кого-то это стимулирует, но денег в карманах же не прибавится, а кредиты не станут доступнее. Для многих стало невозможным приобретение нового автомобиля. Растет рынок поддержанных авто, хотя не очень стабильно. Будут придуманы какие-то новые схемы, чтобы выглядело красиво. Но на выходе будет примерно одно и то же. Дилеры не могут просто так уронить цены, они могут только убавить нагрузку. Последние три года все жили в условиях дефицита, был рынок продавца, а теперь мы внезапно возвращаемся к капитализму, когда нужно уговаривать покупателя», - заключил собеседник НСН.

Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

