Ввоз топлива в России запрещён до 1 октября

По-прежнему можно перевозить топливо из одного российской региона в другой с пересечением границы. Запрет также не распространяется на топливо, ввезенное в страну до вступления в силу этого постановления.

Кроме того, под запрет не подпадает топливо, хранящееся в технологических емкостях и необходимое для использования в поездке по территории РФ.



В мотивировочной части постановления отмечается, что мера принята для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Причём срок действия постановления может быть пересмотрен до 15 июля текущего года.



