Ввоз топлива в России запрещён до 1 октября
Кабинет министров Российской Федерации принял решение ввести запрет на ввоз в страну топлива до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Запрет распространяется на виды бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98; керосин; топливо для реактивных двигателей; дизельное топливо разных сортов; газойли и судовое топлива.
По-прежнему можно перевозить топливо из одного российской региона в другой с пересечением границы. Запрет также не распространяется на топливо, ввезенное в страну до вступления в силу этого постановления.
Кроме того, под запрет не подпадает топливо, хранящееся в технологических емкостях и необходимое для использования в поездке по территории РФ.
В мотивировочной части постановления отмечается, что мера принята для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Причём срок действия постановления может быть пересмотрен до 15 июля текущего года.
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