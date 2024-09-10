ВЦИОМ: Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели 2023 года
Индекс доверия россиян банковским вкладам составил 58 пунктов из 90 возможных, превысив показатели 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Уточняется, что в 2024 году 49% респондентов заявили, что на данный момент свободные деньги лучше направлять в банк. Еще 33% опрошенных сообщили, что лучше быстрее тратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, вкладывая сбережения во что-либо. Также около трети россиян полагает, что сегодня хорошее время для крупных покупок, а 46% придерживается обратной точки зрения.
Еще 53% россиян считают, что сегодня стоит минимально тратить деньги, сохраняя максимально возможную сумму на будущее, а 29% опрошенных сообщили, что свободные деньги из банка стоит забрать.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что после повышения ключевой ставки Центробанка до 18% банковские депозиты станут более высокодоходными. По его словам, банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее шести месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru