ВЦИОМ: Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели 2023 года

Уточняется, что в 2024 году 49% респондентов заявили, что на данный момент свободные деньги лучше направлять в банк. Еще 33% опрошенных сообщили, что лучше быстрее тратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, вкладывая сбережения во что-либо. Также около трети россиян полагает, что сегодня хорошее время для крупных покупок, а 46% придерживается обратной точки зрения.

Еще 53% россиян считают, что сегодня стоит минимально тратить деньги, сохраняя максимально возможную сумму на будущее, а 29% опрошенных сообщили, что свободные деньги из банка стоит забрать.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что после повышения ключевой ставки Центробанка до 18% банковские депозиты станут более высокодоходными. По его словам, банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее шести месяцев, передает «Радиоточка НСН».

