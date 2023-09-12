Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России

«Надежнее и лучше ... вкладывать капиталы в Россию. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — отметил президент.

Глава государства призвал предпринимателей вкладываться в масштабные амбициозные проекты, а также обращать внимание на локальные планы городского развития и туризма, пишет RT.

Ранее Путин заявил, что западные страны разрушают ими же созданную систему торговых и финансовых связей, напоминает «Свободная пресса».

