Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России
Президент Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в Россию и не наступать «на одни и те же грабли» со средствами за рубежом. Об этом российский лидер заявил в ходе Восточного экономического форума.
«Надежнее и лучше ... вкладывать капиталы в Россию. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — отметил президент.
Глава государства призвал предпринимателей вкладываться в масштабные амбициозные проекты, а также обращать внимание на локальные планы городского развития и туризма, пишет RT.
Ранее Путин заявил, что западные страны разрушают ими же созданную систему торговых и финансовых связей, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
- Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского
- Путин высказался о своем участии в президентских выборах
- Путин назвал недопустимым появление гетто в России
- Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России
- Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами
- Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа
- Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу
- Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями
- Боец ВСУ рассказал о четырехдневном ожидании плена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru