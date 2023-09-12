Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России

Президент Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в Россию и не наступать «на одни и те же грабли» со средствами за рубежом. Об этом российский лидер заявил в ходе Восточного экономического форума.

Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы

«Надежнее и лучше ... вкладывать капиталы в Россию. Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — отметил президент.

Глава государства призвал предпринимателей вкладываться в масштабные амбициозные проекты, а также обращать внимание на локальные планы городского развития и туризма, пишет RT.

Ранее Путин заявил, что западные страны разрушают ими же созданную систему торговых и финансовых связей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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