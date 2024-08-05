ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке до 20,5%
Банк ВТБ объявил, что с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, это связано c повышеним ключевой ставки Центробанка РФ.
Уточняется, что рост составит 0,5% до 1,7%, а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%.
«Минимальная ставка будет предлагаться будущим зарплатным клиентам... при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита», - заключили в ВТБ.
Ранее Центробанк РФ впервые с декабря 2023 решил поднять ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18% годовых, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru