ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке до 20,5%

Уточняется, что рост составит 0,5% до 1,7%, а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%.

«Минимальная ставка будет предлагаться будущим зарплатным клиентам... при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита», - заключили в ВТБ.

Ранее Центробанк РФ впервые с декабря 2023 решил поднять ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18% годовых, сообщает «Свободная пресса».

