Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам

В материале уточняется, что с 1 августа 2024 года стоимость уведомления о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей.

В службе поддержки банка пояснили, что это связано с изменением тарифов банка.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу новый механизм возврата банками денежных средств, украденных злоумышленниками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

