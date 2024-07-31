Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам
31 июля 202415:41
Сбербанк с 1 августа повышает цену на уведомления по дебетовым картам в 1,4 раза, до 99 рублей в месяц, сообщило РИА Новости.
В материале уточняется, что с 1 августа 2024 года стоимость уведомления о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей.
В службе поддержки банка пояснили, что это связано с изменением тарифов банка.
Ранее стало известно, что в России вступил в силу новый механизм возврата банками денежных средств, украденных злоумышленниками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru