Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам

Сбербанк с 1 августа повышает цену на уведомления по дебетовым картам в 1,4 раза, до 99 рублей в месяц, сообщило РИА Новости.

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В материале уточняется, что с 1 августа 2024 года стоимость уведомления о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей.

В службе поддержки банка пояснили, что это связано с изменением тарифов банка.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу новый механизм возврата банками денежных средств, украденных злоумышленниками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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