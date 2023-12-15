«Все довольны!»: Россия использует долги партнеров как политический инструмент
Экономист Василий Колташов заявил НСН, что России не очень выгодно требовать от Белоруссии, Индии и Египта погашения долгов, которые увеличились за год почти на 9%.
Россия не требует от Белоруссии, Индии и Египта погашения долгов, которые увеличились за год почти на 9%, так как может рассчитывать на помощь этих стран, например, в обходе санкций при торговле, заявил экономист Василий Колташов в беседе с НСН.
Совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 2,3 млрд долларов или на 8,7%, на конец прошедшего года она достигла 28,9 млрд долларов. Такие данные обнародовал Всемирный банк. По сумме долга лидируют Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд) и Египет ($1,82 млрд), а также Вьетнам ($1,39 млрд).
«Египет, Вьетнам и Белоруссия, конечно, платежеспособны в том смысле, что они могут платить проценты, но погашение долга для них недоступно сейчас. Погашение доступно только для Индии и Египта, если они проявят какую-то особую заинтересованность. Белоруссия активно занимает у России в последние годы, но здесь еще не указана Украина, которая должна России порядка трех миллиардов долларов. Западные судебные органы в кавычках признали, что Украина может не платить России. В Лондоне это дело разбиралось, никто ничего не платил еще и до спецоперации», - отметил он.
По его словам, Россия не спешит требовать возвращения «политических» долгов, а проценты сегодня спокойно может получать от партнеров в рублях.
«Все эти долги – политические, они не рассматриваются как то, что срочно нужно вернуть. Эти долги – инструмент некого воздействия, так как мы помогаем этим странам, а они в чем-то могут помочь нам, включая, например, торговлю. Доллар обесценивается, эти долги в пересчете на золото очень упали. Погашать их не очень выгодно, выгодно уплачивать проценты. Все довольны, получается. С другой стороны, Россия не так охотно выдает новые долги странам, речь идет о советских долгах. России сейчас выгоднее всего получать платежи в рублях, в юанях, проводя все переводы через банки в дружественных странах. Это не является проблемой, потому что всегда можно использовать в качестве посредников китайские банки», - заключил собеседник НСН.
Ранее Центробанк сообщил, что объём внешнего долга России за третий квартал 2023 года сократился до 32 млрд долларов. Отмечается, что это минимальное значение с конца 2015 года, передает «Радиоточка НСН».
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