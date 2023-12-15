«Все довольны!»: Россия использует долги партнеров как политический инструмент

Россия не требует от Белоруссии, Индии и Египта погашения долгов, которые увеличились за год почти на 9%, так как может рассчитывать на помощь этих стран, например, в обходе санкций при торговле, заявил экономист Василий Колташов в беседе с НСН.

Совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 2,3 млрд долларов или на 8,7%, на конец прошедшего года она достигла 28,9 млрд долларов. Такие данные обнародовал Всемирный банк. По сумме долга лидируют Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд) и Египет ($1,82 млрд), а также Вьетнам ($1,39 млрд).