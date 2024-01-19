Внешний госдолг России с начала прошлого года снизился на 15%
19 января 202416:21
Внешний долг России в новом году составил 326,6 миллиарда долларов, при этом в прошлом году он был выше на 57 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США», - говорится в сообщении.
Ранее министерство Финансов Молдавии заявило о том, что госдолг республики достиг исторического максимума. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru