Владимир Путин подписал закон о четвёртом этапе амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал закон о четвёртом этапе амнистии капиталов в рамках поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

«Многим нечем платить». Российский бизнес предложили спасти налоговой амнистией

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, гражданам РФ предоставили возможность задекларировать подлежащие внесению на счета в банки наличные денежные средства, как в рублях, так и в валюте.

Физлицам необходимо будет внести в декларации сведения о переводе денежных средств со счетов в банках за пределами России на счета декларанта в банках на территории РФ, а также о переводе финансовых активов с зарубежных счетов в российские кредитные организации, о перерегистрации транспорта в соответствующих российских госреестрах.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство подготовило предложение о проведении более масштабной амнистии капитала, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Амнистия КапиталовЗаконВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры