Владимир Путин подписал закон о четвёртом этапе амнистии капиталов

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, гражданам РФ предоставили возможность задекларировать подлежащие внесению на счета в банки наличные денежные средства, как в рублях, так и в валюте.

Физлицам необходимо будет внести в декларации сведения о переводе денежных средств со счетов в банках за пределами России на счета декларанта в банках на территории РФ, а также о переводе финансовых активов с зарубежных счетов в российские кредитные организации, о перерегистрации транспорта в соответствующих российских госреестрах.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство подготовило предложение о проведении более масштабной амнистии капитала, сообщает RT.

