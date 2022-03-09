Владимир Путин подписал закон о четвёртом этапе амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал закон о четвёртом этапе амнистии капиталов в рамках поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, гражданам РФ предоставили возможность задекларировать подлежащие внесению на счета в банки наличные денежные средства, как в рублях, так и в валюте.
Физлицам необходимо будет внести в декларации сведения о переводе денежных средств со счетов в банках за пределами России на счета декларанта в банках на территории РФ, а также о переводе финансовых активов с зарубежных счетов в российские кредитные организации, о перерегистрации транспорта в соответствующих российских госреестрах.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство подготовило предложение о проведении более масштабной амнистии капитала, сообщает RT.
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