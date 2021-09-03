В Японии оценили заявление Путина о Курильских островах

«Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса», - заявил Накамура РИА Новости.

Из-за предоставления налоговых льгот иностранному бизнесу на Курильских островах Япония рискует остаться в международной изоляции в территориальном вопросе, отметил Суга.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин объявил, что бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.

