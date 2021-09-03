В Японии оценили заявление Путина о Курильских островах

Японский политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура оценил заявление президента России Владимира Путина насчет десятилетней отмены налогов для бизнеса на Курильских островах.

По его словам, для японского правительства заявление Путина может стать потрясением, так как, исходя из слов российского президента, налоговые послабления могут получить предприятия из разных стран, а в Японии привыкли считать вопрос «северных территорий» делом сугубо России и Японии.

«Курильский офшор». Кого привлекут в регион налоговые льготы

«Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса», - заявил Накамура РИА Новости.

Из-за предоставления налоговых льгот иностранному бизнесу на Курильских островах Япония рискует остаться в международной изоляции в территориальном вопросе, отметил Суга.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин объявил, что бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПутинРоссияКурильские ОстроваЯпония
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