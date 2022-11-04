В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом
Турция может построить еще один трубопровод для усиления газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает телеканал Habertürk.
По словам Калына, в этом случае возникнет «совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг». Представитель турецкого лидера призвал строить планы с перспективой на ближайшие 5—10 лет.
«Турция станет не просто страной — транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — указал Калын.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом
- В Японии назвали возможными ядерные испытания в КНДР
- Упереться в потолок. Ценовые ограничения могут применить к газу и металлам
- СМИ: Шольц не захотел ехать в Китай с Макроном
- Южная Корея подняла в воздух истребители из-за самолетов КНДР
- В США предупредили, что республиканцы не дадут Украине «ни цента»
- В Подмосковье 11 машин столкнулись на трассе М-11
- Байден заявил, что США «освободят Иран»
- Посол РФ назвал ложью заявления США о поставках России боеприпасов из КНДР
- Медведев: Против России сегодня часть умирающего мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru