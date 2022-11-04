В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом

Турция может построить еще один трубопровод для усиления газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает телеканал Habertürk.

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По словам Калына, в этом случае возникнет «совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг». Представитель турецкого лидера призвал строить планы с перспективой на ближайшие 5—10 лет.

«Турция станет не просто страной — транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — указал Калын.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ГазопроводТурецкий ПотокТурция
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