В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом

По словам Калына, в этом случае возникнет «совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг». Представитель турецкого лидера призвал строить планы с перспективой на ближайшие 5—10 лет.

«Турция станет не просто страной — транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — указал Калын.

