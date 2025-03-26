Аксаков допустил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в мае
26 марта 202511:10
Банк России может в мае начать снижать ключевую ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».
Как отметил парламентарий, благодаря высокой ключевой ставке инфляция в стране стабилизировалась и начала «потихонечку снижаться».
«Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время... может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», - подчеркнул Аксаков.
Ранее Банк России сохранил ставку на уровне 21%, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru