В Москве с начала года выдали почти пять тысяч льготных IT-ипотек
С января по август 2023 года в Москве выдали почти пять тысяч льготных ипотек для IT-специалистов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По итогам января-августа на столицу пришлось более 27 процентов от общего числа выданных в стране кредитов и почти 40 процентов от их объема», - сказал Ефимов.
Он уточнил, что общая сумма займов составила 62,1 миллиарда рублей, что в три раза превосходит показатель с мая, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года.
Специалисты отмечают, что спрос на данный вид ипотечного кредитования увеличился с весны этого года, а в феврале возрастные границы для заемщиков были расширены с 22 до 18 лет, вместо верхней планки в 44 года была установлена граница в 50 лет.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева отметила, что рекордным месяцем по оформлению IT-ипотек среди москвичей стал август – 1077 льготных кредитов, что на 21% выше июльских показателей.
Льготная ипотека под пять процентов доступна IT-специалистам, работающим в аккредитованных Минцифры компаниях. Средняя зарплата заемщика в течение последних трех месяцев должна быть не менее 150 тысяч рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита в Москве составляет 18 миллионов рублей, которую можно увеличить до 30 миллионов, присоединив рыночную кредитную программу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru