В России запустили выпуск и продажи автомобилей Solaris
Компания "AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявила о запуске в России продаж автомобилей бренда Solaris, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге.
Сборка легковушек осуществляется на предприятии "Автомобильный завод "АГР". Ранее это имя получило бывшее питерское предприятие компании Hyundai.
В модельный ряд вошли седаны Solaris HS и Solaris KRS, а также кроссовер Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Приобрести их можно будет в дилерской сети АГР. Цены пока не раскрыты.
Ранее калининградское предприятие «Автотор» объявило о старте производства собственного электромобиля «АмберАвто А5», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru