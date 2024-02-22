В России запустили выпуск и продажи автомобилей Solaris

Компания "AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявила о запуске в России продаж автомобилей бренда Solaris, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге.

Компания «Арт-Финанс» приобрела петербургский завод Hyundai

Сборка легковушек осуществляется на предприятии "Автомобильный завод "АГР". Ранее это имя получило бывшее питерское предприятие компании Hyundai.

В модельный ряд вошли седаны Solaris HS и Solaris KRS, а также кроссовер Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Приобрести их можно будет в дилерской сети АГР. Цены пока не раскрыты.

Ранее калининградское предприятие «Автотор» объявило о старте производства собственного электромобиля «АмберАвто А5», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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