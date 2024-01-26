Компания «Арт-Финанс» приобрела петербургский завод Hyundai
Компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Об этом говорится в сообщении организации.
«Процедура приобретения активов ... завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время», — указали в компании.
В собственность «Арт-Финанс» перешли два завода в Санкт-Петербурге: в промзоне Каменка и в промзоне Шушары.
Ранее власти одобрили продажу завода южнокорейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге, автопроизводитель и компания «Арт-Финанс» уточняли параметры сделки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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