Компания «Арт-Финанс» приобрела петербургский завод Hyundai

Компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Об этом говорится в сообщении организации.

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«Процедура приобретения активов ... завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время», — указали в компании.

В собственность «Арт-Финанс» перешли два завода в Санкт-Петербурге: в промзоне Каменка и в промзоне Шушары.

Ранее власти одобрили продажу завода южнокорейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге, автопроизводитель и компания «Арт-Финанс» уточняли параметры сделки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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